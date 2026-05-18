Іспанія

Польський нападник емоційно провів прощальний матч за Барселону проти Бетіса.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік прокоментував емоційне прощання з нападником Робертом Левандовські, яке відбулося після матчу 37-го туру Ла Ліги сезону-2025/26 проти Бетіса (3:1). Про це повідомляє AS.

37-річний польський форвард вийшов у стартовому складі каталонців і провів на полі 85 хвилин. Попри відсутність результативних дій, Левандовські отримав овації переповненого Камп Ноу та не зміг стримати емоцій — для нього це був останній домашній матч у складі Барселони.

Флік підкреслив значення нападника для світового футболу та клубу:

"Думаю, це було дуже красиво й емоційно. Було видно, що Барселона у нього в серці. Я дуже вдячний Роберту. Він чудова людина та футболіст світового рівня. Протягом останніх 20 років він був найкращим нападником світу, і замінити його буде непросто. Нам потрібен форвард, який взаємодіятиме з командою, але насамперед — забиватиме голи", — сказав наставник Барселони.

Барселона впевнено перемогла Бетіс і встановила історичне досягнення — команда стала першою в історії Ла Ліги, яка виграла всі домашні матчі сезону. Підопічні Фліка завершили домашню кампанію з 19 перемогами, забивши 57 голів і пропустивши лише 10.

Левандовські виступає за Барселону з літа 2022 року. За цей час він провів 192 матчі, забив 119 голів і віддав 24 результативні передачі, вигравши 7 трофеїв.