Нідерландський форвард вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній нападник збірної Нідерландів Рікі ван Вольфсвінкель вирішив завершити кар'єру у віці 37 років після завершення цього сезону.

"Після 18 років на найвищому рівні настає момент, коли ти відчуваєш: досить, настав час. Те, що починалося як мрія, перетворилося на життя. Життя, наповнене дисципліною, жертвами і незабутніми успіхами, але також і невдачами, які зробили мене сильнішим. Я віддав цьому все, що в мене є.

На кожному тренуванні, у кожному матчі, в кожний момент завжди з посмішкою. І я вдячний своїм партнерам по команді, тренерам, сім'ї, дружині, дітям та всім, хто підтримував мене на цьому шляху.

Цей спорт сформував мене як особистість, не як гравця, а як людину. Тепер настав час для нового розділу, нового виклику поза полем. Я прощаюся не зі спортом, а лише зі своєю кар'єрою професійного гравця. Дякую за все", — сказав ван Вольфсвінкель.

Цього сезону Рікі провів 31 матч у складі Твенте, в яких забив десять голів та віддав один асист.

За свою кар'єру ван Вольфсвінкель встиг пограти за Базель, Спортінг, Утрехт, Вітесс, Сент-Етьєн, Норвіч та Бетіс. На його рахунку 634 матчі, 225 забитих м'ячів та 60 гольових передач за однієї червоної картки.

На клубному рівні Рікі ставав володарем Кубка Нідерландів з Вітессом та Кубка Швейцарії з Базелем. Також він ставав найкращим бомбардиром Кубка Португалії в сезоні-2011/12, забивши п'ять голів.

Також Рікі відіграв два матчі у складі збірної Нідерландів, провівши на полі 115 хвилин.

За два тури до фінішу сезону Твенте набрав 55 очок і посідає п'яте місце у чемпіонаті, маючи однакову кількість очок з Аяксом. Попереду Неймеген, у якого на один бал більше.

