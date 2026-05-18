Іспанія

Гравцям Реала на батьківщині ще й таке намагались причепити.

Мадридський Реал та його футболісти останнім часом з’являються в дедалі більшість кількості новин із негативним підтекстом, і не тільки в межах футбольної Європи.

Бразильський журналіст Лео Діас шокував повідомленням про те, що бразильські гравці "бланкос": нападник Вінісіус Жуніор та захисник Едер Мілітао на батьківщині підозрюються в тому, що вони наймали повій із муніципалітету Пірасикаба для подальшого трансферу до Мадрида.

Чутки про це посилились, коли дівчина Вінісіуса Вірджинія Фонсека несподівано підтвердила розрив стосунків із нападником, хоча представник футболіста запевняв про те, що "жінки самі сплатили свою поїздку та подорожували лише з групою друзів гравців".

Зважаючи на це, публічна реакція не забарилась і з боку Мілітао:

"У світлі нещодавніх спекуляцій та звинувачень, що поширюються в Інтернеті щодо мене, я хочу уточнити, що вся інформація та вчинки, що мені приписуються, є неправдивими та не містять жодних доказів.

На даний момент я повністю присвячений одужанню від травми, яка залишила мене без участі на чемпіонаті світу з футболу 2026 року, а також приділяю всю свою увагу своїй родині, особливо вагітній дружині.

Зізнаюсь, мене лякає вся ця ситуація. Я дійшов до того, що практично не виходжу з дому, коли моєї дружини немає поруч, просто через вплив та масштаби, яких набули ці безпідставні звинувачення.

Я наголошую, що якщо є якісь конкретні звинувачення, пов'язані з моїм ім'ям, мають бути представлені реальні докази, а не просто припущення, поспішні судження чи наративи, створені в Інтернеті.

Безвідповідальне поширення хибних звинувачень завдає шкоди не лише моєму іміджу, але й моїй родині, яка безпосередньо постраждала від цього так званого "викриття".

Я прошу поваги, відповідальності та співчуття в цей делікатний момент", — заявив бразильський виконавець.

Нагадаємо, що нині Едер відновлюється від чергової травми.