19 перемог у 19 матчах.
18 травня 2026, 10:32
У неділю, 17 травня, Барселона на своєму полі обіграла Бетіс з рахунком 3:1 у матчі 37-го туру Ла Ліги та встановила історичне досягнення.
Як повідомляє пресслужба турніру, каталонський клуб став першим в історії елітного дивізіону Іспанії, якому вдалося виграти всі домашні матчі чемпіонату в одному сезоні.
Підопічні Ганса-Дітера Флік здобули перемоги в усіх 19 поєдинках на власному полі. У цих матчах "синьо-гранатові" забили 57 м’ячів та пропустили лише 10.
Попри п’ять поразок у виїзних зустрічах, Барселона достроково гарантувала собі чемпіонський титул ще за три тури до завершення сезону.
Останній матч кампанії каталонці проведуть 23 травня на виїзді проти Валенсії.