На останній тур у чемпіонській групі залишилося лише одне питання — хто займе місце у кваліфікації Ліги конференцій.

Андерлехт у матчі передостаннього 39 туру чемпіонату Бельгії на своєму полі обіграв Сент-Трюйден з рахунком 3:1.

Перемогу господарям поля забезпечив дубль у виконанні українського нападника Данила Сікана та гол Адріано Бертаччіні. Гості відповіли влучним ударом Абдулає Сіссако.

На рахунку 25-річного українця десять матчів у складі бельгійського клубу, в яких він забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

За підсумками сезону Андерлехт займе четверте місце, яке дасть клубу путівку до кваліфікації Ліги Європи, куди також вирушить Сент-Трюйден, який посів третє місце.

У той же час, за тур до фінішу сезону Брюгге зміг оформити чемпіонство, зігравши внічию 2:2 з Мехеленом. У складі чемпіонів забивали Хрістос Цоліс та Ніколо Трезольді.

Чемпіонський титул був гарантований, оскільки помилки припустився єдиний опонент Юніон, який зіграв у нульову нічию проти Гента, внаслідок чого його відставання від лідера становить чотири очки перед фінальним туром.

Брюгге отримав місце в основному етапі Ліги чемпіонів, а Юніон зіграє у кваліфікації головного єврокубку.

Для Брюгге це був 20 чемпіонський титул в історії клубу і перший після сезону-2024/25.

В останньому турі у чемпіонській групі буде лише одне питання – хто займе місце у відборі Ліги конференцій – Мехелен чи Гент, які йдуть нога в ногу, набравши по 29 очок.