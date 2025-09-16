Польща

Француз підпише дворічний контракт з Погонню.

Колишній захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді незабаром стане гравцем польської Погоні. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво польського клубу домовилося з 31-річним французом, який перебуває у статусі вільного агента, про дворічний контракт.

Останнім клубом Бенжамена був швейцарський Цюріх, який він залишив минулого літа, розірвавши контракт за згодою сторін. У Швейцарії він провів вісім матчів та віддав одну гольову передачу.

Після восьми турів Погонь набрала десять очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.