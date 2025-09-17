Польща

Бенжамен Менді приєднався до щецинської Погоні.

Лівий захисник Бенжамен Менді підписав контракт із Погонню, передає офіційний сайт клубу з Щецина.

Контракт із 31-річним французом сенегальського походження розраховано за схемою "1+1". У липні гравець на правах вільного агента залишив Цюрих.

У чемпіонаті й Кубку Швейцарії Менді відзначився одним асистом у восьми матчах. Порталом transfermarkt Бенжамен зараз оцінюється в 1 млн євро (пік — 45 млн у 2018 році).

Раніше фланговий оборонець також виступав за Лор'ян, Манчестер Сіті, Монако, марсельський Олімпік і Гавр. У листопаді 2024 року гравець виграв суд проти "містян" у справі про невиплату зарплати, а в липні 2023-го його визнали невинним у згвалтуванні.

На рахунку Менді два асисти в десяти матчах (2017-2019) за збірну Франції, з якою він виграв ЧС-2018. Із Монако Бенжамен святкував перемогу в Лізі 1, а з Манчестер Сіті здобув інші шість трофеїв, серед яких три титули чемпіона Англії.

У восьми матчах Екстракляси-2025/26 Погонь набрала десять очок. Клуб із Щецина йде дев'ятим у турнірній таблиці чемпіонату Польщі. У неділю, 21 вересня, підопічні Томаша Гжегорчика прийматимуть гданську Лехію.