Польща

Українцю треба грати.

Англійський Сандерленд висловився щодо оренди українського нападника Назарія Русина в польську Арку. Про це йдеться на офіційному сайті "чорних котів".

"На цьому етапі кар'єри для Назарія вкрай важливо якомога більше грати. Ми проробили велику роботу, щоб знайти для нього відповідний варіант на цей сезон, і я знаю, що він з нетерпінням чекає нових викликів.

Звичайно, ми бажаємо йому всього найкращого і успіхів в Арці", — заявив спортивний директор Сандерленду Крістіан Спікман.