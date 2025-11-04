Польща

Український форвард вийшов на заміну й скоротив відставання в рахунку, проте Радомяк утримав перемогу.

Екснападник Шахтаря Богдан В’юнник відзначився голом у чемпіонаті Польщі, проте його Лехія зазнала поразки від Радомяка в матчі 14-го туру Екстракляси.

23-річний український форвард розпочав гру на лаві запасних і вийшов на поле на 66-й хвилині. Вже у компенсований час В’юнник забив свій другий м’яч у сезоні, пробивши між ніг воротарю суперника. Однак його гол не врятував команду від поразки — матч завершився з рахунком 1:2.

Інший українець Іван Желізко провів на полі весь матч, тоді як Максим Дячук та Антон Царенко залишилися в запасі.

Після 14 турів Екстракляси Лехія займає 16-те місце у турнірній таблиці.