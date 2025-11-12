Польща

Легендарний ексзахисник Боруссії Д підписав контракт до 2027 року.

Ексзахисник дортмундської Боруссії Лукаш Піщек став новим головним тренером польського клубу ГКС Тихи, який виступає в Першій лізі Польщі.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, 40-річний фахівець підписав контракт до червня 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.

💣Łukasz Piszczek 𝐧𝐨𝐰𝐲𝐦 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐞𝐫𝐞𝐦 𝐆𝐊𝐒 𝐓𝐲𝐜𝐡𝐲! 💣



✍️Wybitny reprezentant 🇵🇱 podpisał z naszym klubem kontrakt do 30 czerwca 2027 roku, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Jego nowymi asystentami zostali Przemysław Gomułka i Robert Góralczyk.🔝



🆕Nowy trener… pic.twitter.com/BrVJ2LNzg3 — Klub Piłkarski GKS Tychy (@KP_GKSTychy) November 12, 2025

"Я радий розпочати новий розділ у своїй кар’єрі. Я готувався до тренерської роботи протягом останніх кількох років, і сьогодні можу почати свою подорож у клубі з великим потенціалом та амбіціями", — сказав Піщек після призначення.

Піщек є легендою Боруссії Дортмунд, у складі якої провів 382 матчі з 2010 по 2021 рік, вигравши чемпіонат Німеччини, Кубок і два Суперкубки країни.