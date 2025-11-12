Легендарний ексзахисник Боруссії Д підписав контракт до 2027 року.
Лукаш Піщек, пресслужба ГКС Тихи
12 листопада 2025, 18:56
Ексзахисник дортмундської Боруссії Лукаш Піщек став новим головним тренером польського клубу ГКС Тихи, який виступає в Першій лізі Польщі.
Як повідомляє офіційний сайт клубу, 40-річний фахівець підписав контракт до червня 2027 року з опцією продовження ще на один сезон.
"Я радий розпочати новий розділ у своїй кар’єрі. Я готувався до тренерської роботи протягом останніх кількох років, і сьогодні можу почати свою подорож у клубі з великим потенціалом та амбіціями", — сказав Піщек після призначення.
Піщек є легендою Боруссії Дортмунд, у складі якої провів 382 матчі з 2010 по 2021 рік, вигравши чемпіонат Німеччини, Кубок і два Суперкубки країни.