Польща

Польський клуб офіційно підтвердив призначення хорватського фахівця.

Екстренер Шахтаря Ігор Йовічевіч офіційно очолив польський Відзев, який виступає в Екстраклясі. Про це повідомила пресслужба польського клубу. Контракт підписано до червня 2027 року з опцією продовження.

Igor Jovićević został nowym trenerem Widzewa Łódź! 🇦🇹



Szkoleniowiec, który w ubiegłym sezonie zdobył z Łudogorcem Razgrad Mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Bułgarii, podpisał umowę do 2027 roku z opcją jej przedłużenia i poprowadzi drużynę już w piątkowym meczu z Radomiakiem… pic.twitter.com/uvJ3pAs4Js — Widzew Łódź (@RTS_Widzew_Lodz) October 15, 2025

Відзев наразі посідає 11-те місце в турнірній таблиці вищого дивізіону Польщі. Команда змінила наставника після провального старту сезону, і Йовічевіч став надією на покращення результатів.

Ігор Йовічевіч відомий в Україні завдяки роботі з Карпатами (2014-2015), СК Дніпро-1 (2020-2022) та Шахтарем (2022-2023), з яким здобував чемпіонат УПЛ, Кубок та Суперкубок України. Останнім його клубом був болгарський Лудогорець, з яким хорват також виграв чемпіонат, Кубок і Суперкубок Болгарії.

У тренерський штаб Відзева увійшли українці Юрій Беньо та Андрій Ханас, а також іспанець Хав’єр Лобо, які раніше працювали з Йовічевичем у Шахтарі та Лудогорці.