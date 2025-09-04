Польща

Хорват продовжить кар'єру в сусідній країні.

Битомська Полонія оформила перехід захисника житомирського Полісся Матея Матича. Про це повідомляє офіційний сайт польського клубу.

Зазначається, що мова йде про річну оренду без права викупу.

"Я дуже схвильований. Бачу, як наполегливо всі тут працюють, тому в мене дуже позитивні відчуття. У Хорватії ми дуже поважаємо польську лігу, тому в мене дуже високі очікування. Я хочу, щоб команда досягла всього можливого, але наша мета — перемога в кожному матчі", — сказав Матич.

Минулого сезону 21-річний Матей Матич відіграв за Полісся 11 матчів та віддав одну результативну передачу.

Зазначимо, що Полонія після восьми зіграних матчів посідає четверте місце в Першій лізі Польщі.