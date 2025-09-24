Українець уразив ворота варшавської Легії II у Кубку Польщі.
Максим Хлань, facebook.com/GornikZabrzeSA
24 вересня 2025, 14:04
Лівий вінгер Максим Хлань відкрив лік своїм голам за Гурнік Забже.
Клубну прописку 22-річний українець змінив на правах вільного агента минулого літа. Його контракт із Гурніком Забже розраховано за схемою "2+1".
У своєму першому матчі в стартовому складі й третьому загалом Хлань відзначився дебютним голом. Максим відкрив рахунок на 16-й хвилині виїзного поєдинку з варшавською Легією II (1/32 фіналу Кубка Польщі-2025/26).
