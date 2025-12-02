Польща

Футболісти гданської Лехії стали героями матчу проти Термаліки, організувавши розгром.

17-й тур польської Екстракляси став справжнім бенефісом для українських легіонерів Лехії Гданськ.

Команда впевнено розібралася з Термалікою з рахунком 5:1, а ключові ролі у цій перемозі відіграли українці.

Максим Дячук продемонстрував надійну гру в обороні та ефективно підключився до атаки, відзначившись забитим голом.

Іван Желізко традиційно цементував центр поля. Окрім чорнової роботи, хавбек записав до свого активу гольову передачу. Також Іван був близьким до того, щоб забити й сам, але в одному з епізодів йому трохи забракло везіння.

За підсумками вікенду обох українців включили до символічної збірної туру.