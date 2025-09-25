Польща

Італійський фахівець працюватиме в Польщі?

Чемпіон світу-2006 Фабіо Каннаваро може стати головним тренером польської Погоні. Про це повідомляє Transfery.info.

За інформацією джерела, основні претенденти на посаду керманича "портовців" були Філіп Клеман та Тім Вальтер, але вони відмовилися переїжджати до Щецина, тому керівництво польського клубу має намір призначити 52-річного італійського фахівця.

Зазначається, що Каннаваро хоче тренувати команду Серії А, але не відкидає можливість очолити Погонь. Останнім місцем роботи відомого італійця був Динамо Загреб, який він залишив у квітні, цього року.

Наразі щецинська команда посідає 12-е місце в турнірній таблиці польської Екстракляси, набравши десять очок після дев'яти зіграних турів.