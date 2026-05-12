Інше

Крістіан Норгор вирішив присвятити більше часу родині та клубному футболу після того, як Данія не змогла кваліфікуватися на чемпіонат світу,

Півзахисник лондонського Арсеналу та колишній капітан Брентфорда Крістіан Норгор офіційно підтвердив завершення своїх виступів за національну збірну Данії. Головною причиною такого кроку стало розчарування від непотрапляння команди на майбутній чемпіонат світу, а також зміна життєвих пріоритетів на користь сім'ї та клубної кар'єри.

За роки виступів на міжнародній арені Норгор провів 41 матч у футболці збірної Данії. Його останнім виходом на поле стала березнева гра проти Чехії у Празі, яка завершилася поразкою. Після цього матчу футболіст взяв час на роздуми, щоб оцінити своє майбутнє, і зрештою прийняв рішення піти, дозволивши новому поколінню гравців розкритися під керівництвом головного тренера Браяна Рімера.

Про своє рішення Норгор зворушливо повідомив уболівальників через офіційний акаунт в Instagram:

"Я вирішив піти з національної збірної. З одного боку, це було важке рішення, тому що практично нічого не люблю більше, ніж спілкуватися з товаришами по команді та персоналом Марієнліста. І практично нічого не люблю більше, ніж грати в ігри в червоно-білому на розпроданому, сповненому передчуттям "Паркені".

Футболіст також відзначив велику довіру від тренера та згадав як особливий момент перемогу над збірною Португалії у 2025 році, де він відіграв ключову роль у центрі поля. Однак практичні міркування виявилися сильнішими за емоційну прив'язаність.

"З іншого боку, це було легке рішення, тому що я хотів би проводити більше часу з родиною, а з огляду на пропущену кваліфікацію на чемпіонат світу, зараз також природно звільнити місце для неслухняних талантів, на яких, на щастя, Данія все ще рідна... Я з нетерпінням чекаю можливості підтримати команду як уболівальник, але вже не як частина команди. Дякую гравцям, персоналу та вболівальникам за те, що допомогли здійснити мрію хлопчика", — пояснив гравець.

Відтепер 32-річний півзахисник повністю зосередиться на клубних виступах. У складі Арсеналу під керівництвом Мікеля Артети Норгор залишається надійною опцією для ротації. Наразі всі зусилля гравця та клубу спрямовані на європейську арену, адже каноніри активно готуються до великого фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінуться з французьким Парі Сен-Жермен.