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Відомий шотландський голкіпер повісив бутси на цвях у 43 роки.

Колишній воротар збірної Шотландії Крейг Гордон вирішив завершити кар'єру в 43 роки. Про це повідомляє прес-служба Гартса.

Останнім клубом 43-річного шотландця був Гартс, за який минулого сезону він провів три матчі, з яких два на нуль при двох пропущених м'ячах.

Craig Gordon, Hearts legend ❤️ pic.twitter.com/Kptm1fNKFM — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) July 16, 2026

Загалом Гордон відіграв 685 офіційних матчів, з яких 249 на нуль за 715 пропущених м'ячів. Він виступав за Гартс, Селтік, Сандерленд та Кауденбіт.

На клубному рівні Крейг став шестиразовим чемпіоном Шотландії з Селтіком, а також взяв чотири Кубки Шотландії та п'ять Кубків шотландської ліги. Разом із Гартсом він став чемпіоном другого дивізіону країни. Також він ставав найкращим гравцем шотландської Прем'єр-ліги в сезоні-2021/22.

У складі збірної Шотландії Гордон відіграв 84 матчі, з яких 34 на нуль при 83 пропущених м'ячах.

Додамо, що Гордон був у заявці збірної Шотландії на ЧС-2026.