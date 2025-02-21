Іспанія

Три роки без футболу для скандального функцірнера.

Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію колишнього президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса на рішення ФІФА про його відсторонення від футбольної діяльності на три роки. Про це йдеться на офіційному сайті CAS.

"Луїс Рубіалес подав позов проти ФІФА у зв'язку з його трирічним відстороненням від будь-якої діяльності, пов'язаної з футболом, за поведінку, що суперечить принципам дисциплінарного кодексу ФІФА. Комісія CAS постановила, що накладена санкція є розумною та пропорційною.

Комісія CAS встановила, що поведінка Рубіалеса після фіналу чемпіонату світу являла собою численні та серйозні порушення дисциплінарного кодексу ФІФА. Тому немає причин вважати санкції невідповідними. Апеляцію відхилено, оскаржуване рішення залишено в силі", — йдеться в заяві CAS.

Це рішення було ухвалено через його поцілунок футболістки збірної Іспанії Дженніфер Ермосо після фіналу жіночого чемпіонату світу 2023 року.