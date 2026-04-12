Команда Хіральдеса другу гру поспіль програла з однаковим рахунком.

Сельта резервним складом вдома згоріла аутсайдеру чемпіонату (0:3)

Кельти розгромно програли перший матч 1/4 фіналу Ліги Європи. Підопічні Хіральдеса нічого не змогли протиставити німецькому Фрайбургу (0:3). З міркувань збереження сил наставник вирішив провести ротацію, давши можливість проявити себе футболістам, які взагалі не грають або зʼявляються на полі по ходу гри.

Ця задумка виявилася невдалою: вже на 4-й хвилині табло показувало 0:1 на користь гостей. Рейна опинився першим на мʼячі після серії рикошетів, розстрілявши воротаря з близької відстані. На останній хвилині першої 45-хвилинки сині подвоїли перевагу. Після затяжної атаки мʼяч опинився у Чайри. 7-й номер виконав подачу на одинадцятиметрову позначку. Віньяс випередив суперника та влучно пробив у ближній кут.

У другому таймі після серії замін господарі перехопили ініціативу, але мʼяч вперто не йшов у ворота. Варто відзначити голкіпера Есканделья: він отримав одну з найкращих оцінок у грі. Натомість на 57-й хвилині Віньяс оформив дубль, замкнувши подачу з флангу від Фернандеса. Забити бодай гол престижу гравці Сельти не змогли.

У підсумку — прикра розгромна поразка галісійців та важлива перемога аутсайдера Ла Ліги. В останніх іграх «Овʼєдо» демонструє гарну гру та явно не збирається здаватися в боротьбі за виживання. Завдяки цій перемозі підопічні Альмади піднялися на 19-ту позицію, обігнавши «Леванте». До рятівного місця залишається 5 пунктів.

Небесні залишаються 6-ми, маючи у своєму активі 44 очки, та готуються в поганому настрої до матчу-відповіді чвертьфіналу ЛЄ. Стартовий свисток — о 19:45.

Сельта - Реал Ов`єдо 0:3

Голи: Рейна, 5, Віньяс, 45, 57

Сельта: Раду — Нуньєс (Мінгеса, 60), Айду, Алонсо — Руеда, Весіно (Моріба, 46), Антанон (Аспас, 46), Каррейра — Лопес, Дуран (Іглесіас, 60), Сведберг (Жутгла, 60)

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Баї, Кальво, Лопес — Фернандес (Ассан, 67), Сібо, Фонсека (Костас, 74), Чайра (Альхассан, 83) — Рейна (Коломбатто, 74), Віньяс (Борбас, 83)

Попередження: Лопес — Фонсека, Ассан