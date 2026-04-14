Німецький захисник нещодавно продовжив контракт із Боруссією, проте мадридський клуб опинився у списку обраних команд, які можуть активувати спеціальну опцію викупу гравця.

Кілька днів тому захисник Ніко Шлоттербек продовжив контракт із Боруссією. Новий трудовий договір пов'язує 26-річного футболіста з дортмундським клубом до середини 2031 року.

Як повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг, у контракті Шлоттербека прописана опція викупу, яку можна буде активувати вже найближчого літа. При цьому скористатися цією можливістю можуть лише певні клуби. Баварія до цього списку не входить, а от мадридський Реал має таке право. Сума викупу становить близько 50–60 мільйонів євро.

За "джмелів" Ніко Шлоттербек провів 156 матчів, у яких забив 10 голів та віддав 18 результативних передач. Для "вершкових" цей трансфер може стати вигідною інвестицією в центр оборони, враховуючи вік та досвід німецького виконавця.

Раніше повідомлялося, що Реал готує повернення Крооса в структуру клубу.