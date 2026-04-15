Капітан мадридського Атлетіко відреагував на звинувачення вінгера "блаугранас", зазначивши, що вилучення у матчі-відповіді було цілком справедливим.

Хавбек мадридського Атлетіко Коке прокоментував висловлювання бразильського вінгера Рафіньї після вильоту каталонської Барселони з Ліги чемпіонів УЕФА. Гравець "синьо-гранатових" вважає, що його команду "пограбували" під час протистояння.

"Рафінья натякає на пограбування? Це його думка. Поважаю його як футболіста, але не згоден із цією заявою. Атлетіко нічого не крав у Барси. Вилучення було очевидним", — передає слова півзахисника інсайдер Фабріціо Романо.

За сумою двох матчів Барселона поступилася мадридському клубу з рахунком 2:3. У півфіналі Ліги чемпіонів команда Дієго Сімеоне зіграє з переможцем пари Арсенал — Спортінг.