Іспанія

Німецький фахівець і каталонський клуб досягли усної угоди щодо нової угоди, яка розрахована до літа 2028 року, на тлі успішних виступів команди в Ла Лізі.

Ганс-Дітер Флік із великою часткою ймовірності продовжить тренувати Барселону. За даними Catalunya Radio, німецький фахівець і каталонський клуб досягли усної угоди про продовження контракту до кінця сезону-2027/28.

Поточна угода наставника з "блаугранас" розрахована до 30 червня 2027 року. Флік очолив команду влітку 2024 року, і за цей час під його керівництвом каталонці двічі виграли Суперкубок Іспанії, а також по одному разу здобули Кубок Іспанії та золото Ла Ліги.

На цей момент Барселона впевнено лідирує в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 79 очок за 31 тур. Підопічні Ганса-Дітера Фліка випереджають мадридський Реал, який посідає другу сходинку, на дев'ять балів. Попри нещодавній виліт із Ліги чемпіонів від Атлетіко, керівництво клубу повністю довіряє німцю та бачить у ньому тренера, здатного забезпечити довгострокове домінування "синьо-гранатових" у сезоні-2025/26 та надалі.

Раніше повідомлялося, що УЄФА може покарати Рафінью за критику арбітрів.