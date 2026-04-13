Головний тренер жовтої субмарини відзначив блискучий виступ Жерара Морено, оцінив боротьбу за бронзу Ла Ліги та висловив підтримку Ернесто Вальверде.

Після нещодавньої прикрої поразки від Жирони Вільярреал зумів продемонструвати справжній характер. Підопічні Марселіно здобули надзвичайно важку та важливу перемогу на виїзді над Атлетіком (Більбао), що дозволило команді ще більше наблизитися до бронзових медалей Ла Ліги.

Після матчу головний тренер Вільярреала не приховував свого задоволення як грою команди, так і настроєм гравців. Марселіно підкреслив, що успіх команди криється не стільки в тактичних змінах, скільки в правильному психологічному налаштуванні.

"Команда підійшла до надскладного матчу з дуже позитивною ментальністю, намагаючись зрівнятися з суперником в інтенсивності, що зовсім не просто. Ми провели блискучий перший тайм і мали ту дещицю удачі, щоб забити другий гол прямо перед перервою.

У другому таймі ми відчутно страждали, Атлетік дуже тиснув на нас, але команда вистояла. Для мене як тренера це перша перемога на цьому стадіоні, а для Вільярреала — лише друга за останні 15 візитів. Це багато говорить про складність нашого досягнення", — заявив наставник після гри.

Тренер також впевнений у підсумковому успіху сезону:

"Якщо ми збережемо ту ментальність, яку показали сьогодні, то дуже ймовірно посядемо третє місце. Але це непросто. Втома накопичується, тому ця перемога і вся наша траєкторія в сезоні мають величезну цінність. Ми провели 22 тури в трійці лідерів. Нам має дуже сильно не пощастити, щоб ми не зіграли в Лізі чемпіонів наступного сезону", — зауважив фахівець.

Окремої похвали від наставника заслужив форвард Жерар Морено, який став ключовою фігурою в подоланні високого пресингу басків.

"Сьогодні він був просто вражаючим, влаштувавши справжній майстер-клас із того, як грати під високим тиском. Жерар дає команді грати, підтримує безперервність атак, забиває і віддає останні передачі. Поєднати все це — неймовірно складно. Шкода, що він стільки страждав у минулих сезонах, але зараз він насолоджується футболом. На такому рівні він — кандидат на поїздку на чемпіонат світу", — зазначив Марселіно.

Попри те, що наставник господарів Ернесто Вальверде після гри визнав близькість зони вильоту та важку атмосферу на Сан-Мамесі, Марселіно висловив упевненість, що Атлетік швидко подолає кризу.

"Я не побачив у них сумнівів. Вони почали дуже потужно, у другому таймі за рахунку 0:2 їхня реакція була чудовою, вони не здавалися ні на мить. Я впевнений: вони не матимуть проблем зі збереженням прописки.

Цього сезону в них було багато травм ключових гравців, і коли таких футболістів бракує тривалий час, це позначається на грі. Так, я помітив трохи напружену атмосферу на стадіоні, що не дуже типово для Більбао, але Атлетік має чудову команду та видатного тренера. Вони впораються", — підсумував керманич Вільярреала.

Свій наступний матч у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги Вільярреал проведе на виїзді проти Реала Ов'єдо. Цей поєдинок відбудеться у четвер, 23 квітня, на стадіоні Карлос Тартьєре, а стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.