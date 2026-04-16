Іспанія

Вінгер Барселони пояснив емоційну реакцію та ризикує отримати дискваліфікацію.

Нападник Барселони Рафінья публічно вибачився перед уболівальниками Атлетіко Мадрид за свій жест під час чвертьфінального протистояння Ліги чемпіонів.

За інформацією ESPN, інцидент стався під час матчу, коли травмований бразилець, перебуваючи поза грою, приїхав підтримати команду та емоційно відреагував на поведінку фанатів суперника.

"Я хочу вибачитися за свій жест. Це не відображає моїх цінностей чи характеру. Це був вчинок, зроблений у момент напруги у відповідь на вболівальника, який проявив до мене неповагу", — заявив Рафінья.

Футболіст визнав, що його реакція була надмірною, попри провокації з трибун.



Водночас ситуація може мати для нього додаткові наслідки. Повідомляється, що Рафінья ризикує отримати дискваліфікацію через критику суддів після гри — він звинуватив арбітрів у несправедливому суддівстві та заявив про "пограбування" команди за підсумками двоматчевого протистояння.

Нагадаємо, за сумою двох матчів Барселона поступилася Атлетіко Мадрид із загальним рахунком 2:3 та залишила турнір на стадії чвертьфіналу.