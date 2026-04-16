Іспанець пропустив матч Ліги чемпіонів проти Баварії через гастроентерит і поки не повернувся до складу.

Захисник Реала Рауль Асенсіо продовжує відчувати проблеми зі здоров’ям після перенесеного гастроентериту.

23-річний футболіст не потрапив до заявки мадридців на матч-відповідь чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який завершився поразкою 3:4. Причиною стала хвороба, пов’язана зі шлунково-кишковим трактом.

За останньою інформацією, стан гравця поки не дозволяє повернутися до тренувань у повному обсязі. Асенсіо був змушений пройти додаткові медичні обстеження, щоб визначити подальший план відновлення.

У клубі уважно стежать за ситуацією та очікують на результати аналізів найближчим часом.