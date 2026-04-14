Мадридський клуб планує розлучитися з Гонсало Гарсією вже влітку, тоді як Ендрік залишається недоторканним активом для "вершкових".

За даними The Athletic, нападник Гонсало Гарсія не входить до планів Королівського клубу на наступний сезон. У стані мадридців вирішили, що 22-річному форварду буде корисніше перейти до команди, де він отримуватиме регулярну ігрову практику. Пріоритетним варіантом є продаж футболіста, якого портал Transfermarkt оцінює у 30 мільйонів євро.

Щодо Ендрика, то Реал переконав бразильця у його важливості для проєкту. "Вершкові" не розглядатимуть жодних пропозицій стосовно 19-річного форварда після його повернення з оренди в Ліоні.

Оточення Ендрика більше не розглядає варіанти зміни клубної прописки наступного літа. Таким чином, молодий талант отримає шанс закріпитися у складі команди у сезоні-2026/27.

