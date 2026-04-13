Каталонці змушені відмовитися від підписання вінгера Осасуни Віктора Муньйоса через хитрі контрактні умови.

Каталонський клуб зазнав відчутної невдачі на трансферному ринку — і причиною цьому стало безпосереднє втручання їхніх найзатятіших суперників зі столиці. Як повідомляє іспанське видання AS, Барселона була серйозно налаштована підписати 22-річного вінгера Осасуни Віктора Муньйоса, проте мадридський Реал фактично наклав вето на його переїзд до Каталонії.

Ситуація з Муньйосом є доволі парадоксальною. Гравець народився в Барселоні і є вихованцем славетної каталонської академії Ла Масія, яку покинув у 2017 році. Проте вже через чотири роки він опинився в системі мадридського Реала (U19).

Минулого літа Муньйос перейшов до Осасуни за 5 мільйонів євро, де миттєво завоював місце у стартовому складі: у 33 матчах усіх турнірів молодий вінгер забив 6 голів та віддав 5 результативних передач.

Його стрімкий прогрес не залишився непоміченим — у березні Віктор дебютував за національну збірну Іспанії, одразу відзначившись голом у переможному матчі проти Сербії (3:0), що робить його ймовірним кандидатом на поїздку на Чемпіонат світу цього літа.

Чому ж Барселона змушена відступити в боротьбі за свого колишнього вихованця? Секрет криється в деталях угоди між Реалом та Осасуною. Під час продажу мадридський клуб завбачливо залишив за собою право зворотного викупу Муньйоса всього за 8 мільйонів євро. Ця сума зростатиме на 1 мільйон євро після кожного наступного сезону протягом трьох років, тому Реалу вигідно діяти оперативно, щоб повернути гравця за відносно невеликі гроші.

Окрім того, обов'язкова клаусула гравця для інших клубів становить 40 мільйонів євро. Але навіть якщо Барселона знайде ці кошти, Реал володіє 50% прав на наступний перепродаж гравця і має право першочергового викупу. Тобто мадридці можуть просто втрутитися в угоду в будь-який момент, щойно хтось активує суму відступних.

Віктор Муньйос має великий попит — окрім каталонців, за вінгером пильно стежать кілька клубів з англійської Прем'єр-ліги та італійської Серії А. Проте наразі мадридський гранд повністю тримає ситуацію під контролем, маючи всі інструменти, щоб не допустити підсилення свого головного історичного суперника.