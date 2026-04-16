У мадридському клубі готуються до змін після провального завершення сезону.
16 квітня 2026, 19:59
Після болючої поразки від Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів з рахунком 3:4 іспанський гранд розпочав перегляд тренерського штабу. Нинішній наставник команди Альваро Арбелоа, за очікуваннями, покине посаду після завершення сезону.
Як повідомляє El Mundo, у столичному клубі вже ведеться активний пошук наступника.
Серед імен, що фігурують у переговорах, — головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні. Крім нього, розглядаються Юрген Клопп, Маурісіо Почеттіно, Дідьє Дешам і Жозе Моурінью.
Мадридський клуб робить ставку виключно на досвідчених фахівців із доведеними успіхами на міжнародному рівні. Молодші тренери — зокрема Юліан Нагельсманн та Сеск Фабрегас — до списку кандидатів не потрапили.
Арбелоа очолив Реал у січні цього року після відставки Хабі Алонсо. Нині команда поступається Барселоні на дев'ять очок у Ла Лізі — за сім турів до фінішу шанси на чемпіонство фактично втрачено.
Ліонель Скалоні керує збірною Аргентини з 2018 року. Під його керівництвом команда здобула титул чемпіона світу 2022 року і двічі виграла Кубок Америки. Чинний контракт тренера з федерацією діє до кінця 2026 року.