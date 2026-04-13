Іспанія

Жовта субмарина двічі вразила ворота басків завдяки стрімким випадам, на що господарі поля змогли відповісти лише одним точним ударом під завісу поєдинку.

Більбао знову залишився без очок на своєму полі. Місцевий Атлетік поступився Вільярреалу в матчі, де гості продемонстрували зразкову реалізацію контратак.

Рахунок у поєдинку було відкрито в середині першого тайму. На 26-й хвилині гості скористалися провалом у центрі оборони басків. Після розрізної передачі м'яч опинився на лівому фланзі штрафного майданчика у Серхі Кардони.

Голкіпер господарів Унаї Сімон необачно вийшов на перехоплення, але м'яч вдало підскочив від газону. 23-й номер Вільярреала скористався цим подарунком і елегантно перекинув воротаря та захисника, який відчайдушно намагався врятувати порожні ворота — 0:1.

Одразу по перерві ситуація для басків стала критичною. На 50-й хвилині Вільярреал подвоїв перевагу, знову покаравши суперника за високу лінію оборони. Після довгого винесення зі своєї половини поля Альфон Гонсалес побіг пресингувати Дані Вівіана.

Захисник Атлетіка, перебуваючи у виграшній позиції, припустився катастрофічної помилки — Альфон відібрав м'яч, вискочив віч-на-віч із Сімоном та безжально пробив у ближній нижній кут. Гравці Більбао довго апелювали до арбітра, вказуючи на те, що нападник підіграв собі рукою під час боротьби з Вівіаном, проте суддя після консультації з VAR порушення не зафіксував (м'яч влучив у груди) — 0:2.

Відродити інтригу Атлетік зміг лише наприкінці зустрічі. На 84-й хвилині господарі організували масовану атаку: після прострілу з лівого краю штрафного майданчика найкращий бомбардир команди Горка Гурусета опинився без опіки на дальній стійці.

11-му номеру залишалося лише підставити ногу та з кількох метрів переправити м'яч у порожній кут воріт. Цей епізод також перевіряли на наявність офсайду, але гол було визнано легітимним — 1:2. Попри тотальну навалу на ворота гостей у компенсований час, баскам не вистачило сил вирвати нічию. Вільярреал здобуває важкі, але заслужені три очки на складному виїзді та одноосібно посідає третю сходинку турнірної таблиці маючи у своєму активі 61 пунктів

Атлетік Більбао — Вільярреал 1:2

Голи: Гурусета, 84 - Кардона, 26, Гонсалес, 45+5

Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Хаурегісар, Руїс де Галаррета (Рего, 66) — Вільямс (Беренгер, 66) (Серрано, 82), Сансет (Наварро, 66), Вільямс (Беренгер, 66) (Серрано, 82) — Гурусета

Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Наварро, Вейга, Кардона — Б'юкенен (Молейро, 78), Комесанья, Гує (Парехо, 82), Гонсалес (Марін, 46) — Морено, Олувасеї (Мікаутадзе, 69)

Попередження: Наварро, Горосабель, Гурусета — Комесанья, Б'юкенен