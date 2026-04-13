Жовта субмарина двічі вразила ворота басків завдяки стрімким випадам, на що господарі поля змогли відповісти лише одним точним ударом під завісу поєдинку.
13 квітня 2026, 00:00
Більбао знову залишився без очок на своєму полі. Місцевий Атлетік поступився Вільярреалу в матчі, де гості продемонстрували зразкову реалізацію контратак.
Рахунок у поєдинку було відкрито в середині першого тайму. На 26-й хвилині гості скористалися провалом у центрі оборони басків. Після розрізної передачі м'яч опинився на лівому фланзі штрафного майданчика у Серхі Кардони.
Голкіпер господарів Унаї Сімон необачно вийшов на перехоплення, але м'яч вдало підскочив від газону. 23-й номер Вільярреала скористався цим подарунком і елегантно перекинув воротаря та захисника, який відчайдушно намагався врятувати порожні ворота — 0:1.
Одразу по перерві ситуація для басків стала критичною. На 50-й хвилині Вільярреал подвоїв перевагу, знову покаравши суперника за високу лінію оборони. Після довгого винесення зі своєї половини поля Альфон Гонсалес побіг пресингувати Дані Вівіана.
Захисник Атлетіка, перебуваючи у виграшній позиції, припустився катастрофічної помилки — Альфон відібрав м'яч, вискочив віч-на-віч із Сімоном та безжально пробив у ближній нижній кут. Гравці Більбао довго апелювали до арбітра, вказуючи на те, що нападник підіграв собі рукою під час боротьби з Вівіаном, проте суддя після консультації з VAR порушення не зафіксував (м'яч влучив у груди) — 0:2.
Відродити інтригу Атлетік зміг лише наприкінці зустрічі. На 84-й хвилині господарі організували масовану атаку: після прострілу з лівого краю штрафного майданчика найкращий бомбардир команди Горка Гурусета опинився без опіки на дальній стійці.
11-му номеру залишалося лише підставити ногу та з кількох метрів переправити м'яч у порожній кут воріт. Цей епізод також перевіряли на наявність офсайду, але гол було визнано легітимним — 1:2. Попри тотальну навалу на ворота гостей у компенсований час, баскам не вистачило сил вирвати нічию. Вільярреал здобуває важкі, але заслужені три очки на складному виїзді та одноосібно посідає третю сходинку турнірної таблиці маючи у своєму активі 61 пунктів
Атлетік Більбао — Вільярреал 1:2
Голи: Гурусета, 84 - Кардона, 26, Гонсалес, 45+5
Атлетік Більбао: Сімон — Лекуе, Вівіан, Лапорт, Берчіче — Хаурегісар, Руїс де Галаррета (Рего, 66) — Вільямс (Беренгер, 66) (Серрано, 82), Сансет (Наварро, 66), Вільямс (Беренгер, 66) (Серрано, 82) — Гурусета
Вільярреал: Жуніор — Моуріньйо, Наварро, Вейга, Кардона — Б'юкенен (Молейро, 78), Комесанья, Гує (Парехо, 82), Гонсалес (Марін, 46) — Морено, Олувасеї (Мікаутадзе, 69)
Попередження: Наварро, Горосабель, Гурусета — Комесанья, Б'юкенен