Каталонський клуб готує фінальну пропозицію щодо італійського захисника Інтера, розраховуючи оформити угоду ще до офіційного відкриття літнього трансферного вікна.

З'явилася нова інформація щодо можливого переходу захисника Інтера Алессандро Бастоні до Барселони. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, останнім часом оновлень щодо угоди не було, і в найближчі два тижні жодних зрушень не очікується.

Однак, за даними джерела, "блаугранас" планують оформити перехід у травні або червні, не чекаючи офіційного відкриття трансферного вікна. Підкреслюється, що Барселона підтримує постійний контакт із Бастоні ще з грудня минулого року.

У поточному сезоні 27-річний італієць з'явився на полі у 37 матчах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився двома голами та став автором шести асистів.

