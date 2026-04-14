Каталонський клуб готує фінальну пропозицію щодо італійського захисника Інтера, розраховуючи оформити угоду ще до офіційного відкриття літнього трансферного вікна.
Алессандро Бастоні, Getty Images
14 квітня 2026, 15:49
З'явилася нова інформація щодо можливого переходу захисника Інтера Алессандро Бастоні до Барселони. Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, останнім часом оновлень щодо угоди не було, і в найближчі два тижні жодних зрушень не очікується.
Однак, за даними джерела, "блаугранас" планують оформити перехід у травні або червні, не чекаючи офіційного відкриття трансферного вікна. Підкреслюється, що Барселона підтримує постійний контакт із Бастоні ще з грудня минулого року.
У поточному сезоні 27-річний італієць з'явився на полі у 37 матчах з урахуванням усіх турнірів, у яких відзначився двома голами та став автором шести асистів.
Раніше повідомлялося, що Касадо планує залишити Барселону.