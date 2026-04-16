Флорентіно Перес провів жорстку розмову з командою після вильоту від Баварії, назвавши поточний сезон справжнім розчаруванням.

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес спустився до роздягальні після вильоту команди у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і провів розмову на підвищених тонах із футболістами.

Напередодні мадридці на виїзді поступилися Баварії (3:4), хоча наприкінці матчу вели з рахунком 3:2. На 86-й хвилині за затягування часу був вилучений півзахисник "вершкових" Едуардо Камавінга, який отримав другу жовту картку. Після цього мюнхенці забили два м'ячі та забезпечили собі вихід до півфіналу.

"Рік без титулів у Реалі — це невдача, два — це неприпустимо. Дякую вам за зусилля сьогодні, але поточний сезон — це справжнє розчарування. Грати за Реал — це привілей, пов'язаний із багатьма зобов'язаннями. Багато хто з вас їх не виконав. Принаймні, завершіть чемпіонат Іспанії з гідністю", — заявив Перес.

Зазначається, що перед початком емоційної промови президент попросив покинути приміщення півзахисника Арду Гюлера, який у матчі з мюнхенцями оформив дубль. "Вершкові" вже другий рік поспіль не можуть подолати стадію 1/4 фіналу ЛЧ. Минулого сезону мадридці на цьому етапі поступилися лондонському Арсеналу (0:3, 1:2).

У поточному сезоні ситуація для Реала виглядає критичною: відставання від Барселони у Ла Лізі становить дев'ять очок. Раніше команда вилетіла з Кубка Іспанії від Альбасете (2:3) та програла "блаугранас" у фіналі Суперкубка країни.