Іспанія

Аргентинець розлючений.

Головний тренер Севільї Матіас Алмейда висловився після поразки від мадридського Реала (0:2) в рамках чемпіонату Іспанії. Його слова наводить Marca.

«Колись треба буде запитати у суддів. Я протестував проти фолу, і коли мені показали жовту картку, я запитав, за що, а мені відповіли, що я вилучений. Сумно, наскільки вони зарозумілі.

Судді мають мікрофони. У кожному матчі, ми протестуємо. Але коли протест шанобливий, він, як на мене, обґрунтований. Цей чоловік сказав, що йому набридло, що я говорю про повагу. Я хотів би, щоб ви прослухали аудіозаписи, бо інакше легко усувати людей. У житті завжди потрібні свідки, я це зрозумів. Я не збираюся виправдовуватися, це на моїй совісті. Я сплю спокійно.

Я не цирковий клоун, маю досвід у футболі. Те, що сталося з Реалом, просто безглуздо, мені навіть соромно говорити про це. Нічого не зміниться, бо я тренер Севільї. Наша команда має найбільше жовтих карток. Чоловіки мають обговорювати проблеми. Мовчання – це зрада, а я не зрадник.

Коли відсутність смирення у судді перекриває доброзичливий діалог, ми перетворюємо спорт на авторитаризм. Мені дуже боляче від цього. Я не хотів про це говорити, але мушу.

Ви журналісти, будь ласка, попросіть аудіозаписи. Якоїсь миті доведеться усунути суддю. Я ніколи не бачив, щоб за дві хвилини призначали два пенальті, суддівство було жахливим. Я вітаю Реал Мадрид із перемогою, я не кажу, що вони виграли через це, титули говорять самі за себе», – сказав Алмейда.