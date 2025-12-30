Іспанія

Щоб захистити свого колишнього воротаря від гніву вболівальників, клуб встановить захисні сітки та заборонить символіку гостей.

Еспаньйол вжив безпрецедентних заходів безпеки перед каталонським дербі проти Барселони, яке відбудеться 3 січня. Головною причиною напруги стало повернення вихованця "папуг" Жоана Гарсії, який влітку перейшов до складу "синьо-гранатових" за 25 млн євро.

Як повідомляє Marca, на стадіоні Корнелья-Ель Прат встановлять захисні сітки за обома воротами. Керівництво клубу прагне запобігти можливому киданню предметів у бік голкіпера з боку фанатів, які вважають його перехід зрадою. Окрім цього, на матч діятиме суворий режим допуску:

Заборона символіки: вболівальникам із будь-якою атрибутикою Барселони (футболки, кепки, прапори) вхід на трибуни буде закрито.

Ретельний догляд: на вході заборонять проносити ноутбуки, шоломи, валізи та великі сумки — усе, що теоретично може бути використане для кидання на поле.

Для Жоана Гарсії це буде перша гра проти колишньої команди. Водночас Еспаньйол проводить один із найкращих сезонів за останні роки, посідаючи п'яте місце в Ла Лізі, тоді як Барселона очолює турнірну таблицю.