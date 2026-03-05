Іспанія

Роберт підкреслив талант, техніку та характер нападника.

Партнер по команді Барселони Роберт Левандовскі розповів про українського нападника Маркуса Рашфорда, підкресливши його талант, трудову етику та характер.

"Після кількох тренувань я зрозумів, що у нього величезний потенціал. У нього є все: швидкість, техніка, удари обома ногами, навички. Якщо вселити йому впевненість і показати, що ви в нього вірите, він віддячить на 200%", — сказав Левандовскі в інтерв’ю Sky Sports.

Левандовскі також зазначив, що Рашфорд проявляє себе не лише на полі, а й у роздягальні:



"Він дуже приємний хлопець. Ми навіть граємо в пінг-понг, і він росте як особистість, коли відчуває підтримку".

Цими вихідними Барселона зустрінеться з Атлетік Клубом у Ла Лізі, а згодом команда вирушить до Англії на перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Ньюкасла.