Мадридський клуб готується до масштабної перебудови складу, фокусуючись на зміцненні захисту та півзахисту.

У мадридському Реалі вже визначили пріоритетні позиції, які потребують підсилення у літнє трансферне вікно. За інформацією журналіста Хосе Фелікса Діаса, головними завданнями для "вершкових" стануть підписання нових гравців у центр оборони та середню лінію.

Наразі клуб вивчає потенційні кандидатури. Очікується, що шорт-лист із конкретними прізвищами буде сформовано навесні, орієнтовно у березні. Джерело стверджує, що мадридці готуються до активної роботи на ринку, яка стосуватиметься не лише придбань, а й продажу поточних виконавців. Найімовірніше, на команду чекає серйозна перебудова.

При цьому керівництво клубу залишається вірним своїй стратегії щодо поточного сезону: у зимове трансферне вікно жодних нових підписань не планується.

