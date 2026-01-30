Іспанія

Вихованець каталонців зізнався, що пишається підтримкою фанатів і готовий боротися за своє місце у складі.

Півзахисник Барселони Марк Касадо поділився емоціями від виступів за рідний клуб. 22-річний іспанець наголосив, що здійснення дитячої мрії дає йому мотивацію працювати на максимумі.

"З дитинства я мріяв грати за Барселону. Доки у мене є така можливість, я продовжуватиму боротися за неї. Відчуття підтримки людей, яке я випробував учора, наповнює мене гордістю", — цитує футболіста Barca Universal.

Касадо є продуктом академії "синьо-гранатових". У нинішньому сезоні хавбек взяв участь у 21 матчі в усіх турнірах, відзначившись однією результативною передачею.

Чинна угода гравця з каталонським грандом розрахована до літа 2028 року.