Іспанія

Вінгер Барселони розповів про стосунки з Рафіньєю та домовленість із зіркою Селесао.

Вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль поділився думками про можливий фінал чемпіонату світу та взаємини з бразильськими футболістами Рафіньєю і Неймаром.

Про партнерство з Рафіньєю в Барселоні:

— Ми граємо один за одного. Якщо б він забив, а я ні, він дозволив би мені пробити пенальті. Коли я забив, а він ні, очевидно, що я віддам пенальті йому. Разом ми досягнемо найвищого рівня. Ми потрібні один одному, і ніхто з нас не відчуває себе вищим за іншого. Ми єдині.

Про спілкування з Неймаром і мрію про фінал ЧС:

— Мені багато що подобається в Бразилії, я б повернувся туди. Я поговорив з Неєм, щоб дізнатися, коли ми обидва зможемо повернутися. Ми домовилися, що якщо обидва дійдемо до фіналу чемпіонату світу, поїдемо у відпустку. Сподіваюся, фінал буде між Іспанією та Бразилією, — сказав іспанець.

Нагадаємо, Ламіна Ямаля визнано найкращим гравцем чемпіонату Іспанії за підсумками грудня.