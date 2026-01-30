Іспанія

Спортивний директор каталонців зазначив, що стиль гри бразильця занадто схожий на Ламіна Ямаля.

Спортивний директор Барселони Деку відповів на запитання, чому клуб не намагався придбати бразильського вінгера Естевана, який влітку перебрався з Палмейраса до Челсі за 45 мільйонів євро.

"Підписання Естевана не входило в плани Барселони. Це рішення жодним чином не пов'язане з його якостями, адже він чудовий гравець. Можливо, якби Естеван грав на лівому фланзі, ситуація склалася б інакше. Він дуже схожий на Ламіна, хоча й має інші риси характеру", — цитує Деку Barca Universal.

Функціонер підкреслив, що Ямаль та Естеван — неймовірно талановиті футболісти, проте придбання бразильця було б стратегічно неправильним рішенням для Барселони на поточному етапі розвитку.

У нинішньому сезоні 18-річний Естеван провів за Челсі 29 матчів, у яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.

