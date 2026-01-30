Спортивний директор каталонців зазначив, що стиль гри бразильця занадто схожий на Ламіна Ямаля.
Естеван, getty images
30 січня 2026, 11:49
Спортивний директор Барселони Деку відповів на запитання, чому клуб не намагався придбати бразильського вінгера Естевана, який влітку перебрався з Палмейраса до Челсі за 45 мільйонів євро.
"Підписання Естевана не входило в плани Барселони. Це рішення жодним чином не пов'язане з його якостями, адже він чудовий гравець. Можливо, якби Естеван грав на лівому фланзі, ситуація склалася б інакше. Він дуже схожий на Ламіна, хоча й має інші риси характеру", — цитує Деку Barca Universal.
Функціонер підкреслив, що Ямаль та Естеван — неймовірно талановиті футболісти, проте придбання бразильця було б стратегічно неправильним рішенням для Барселони на поточному етапі розвитку.
У нинішньому сезоні 18-річний Естеван провів за Челсі 29 матчів, у яких відзначився шістьма голами та трьома асистами.
