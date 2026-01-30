Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме з 30 січня по 2 лютого.

Екватор сезону вже позаду, і кожна помилка тепер важить значно більше. Боротьба за титул між Барселоною та Реал Мадрид загострюється, а битви у нижній частині таблиці стають дедалі безкомпроміснішими.

Слідкуйте за протистояннями в рамках чемпіонату Іспанії на Football.ua.

РОЗКЛАД ТУРУ

Еспаньйол — Алавес

П'ятниця, 30 січня, 22:00. Естадіо Корнелья-Ель Прат, Барселона

"Папуги" наразі міцно тримаються на п'ятій сходинці, маючи в активі 34 очки. Попри дві поразки в останніх турах, команда залишається претендентом на єврокубки. "Папуги" прагнуть повернути впевненість перед власними фанами, особливо після прикрої поразки від Валенсія (2:3) у минулому турі.

Алавес же балансує на 15-му місці (22 очки) і відчайдушно намагається відірватися від зони вильоту. У минулому раунді Алавес створив сенсацію, перегравши Бетіс з рахунком 2:1, що дозволило команді випередити Райо Вальєкано та Хетафе за додатковими показниками.

прогноз 2:0

Реал Ов'єдо — Жирона

Субота, 31 січня, 15:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Жирона після важкого старту сезону нарешті знайшла свою гру і піднялася на 10-ту сходинку з 25 очками. Команда перебуває у чудовій формі: три перемоги у п'яти останніх матчах свідчать про те, що криза позаду.

У 21-му турі "червоно-білі" розписали нічию з Хетафе (1:1), продемонструвавши непогану стійкість в обороні. Для господарів ситуація критична — Реал Ов'єдо замикає таблицю (13 очок), і стримати набравших хід каталонців їм буде вкрай важко.

Тим паче, що минулого тижня Реал Ов'єдо нічого не зміг протиставити Барселона, поступившись 0:3, що стало їхньою 12-ю поразкою в сезоні.

Особлива увага українських вболівальників буде прикута до стартового складу, де з перших хвилин очікується поява Віктора Циганкова та Владислава Ваната. Обидва українці відіграли повний матч проти Хетафе без замін, і хоча отримали стримані оцінки від аналітичних порталів, залишаються ключовими фігурами в атаці Мічела.

На рахунку Ваната вже 7 голів у поточному сезоні Ла Ліги, а Циганков, попри відсутність результативних дій у минулому турі, продовжує бути головним конструктором атак "червоно-білих". Їхня синергія на полі може стати вирішальним фактором у подоланні насиченої оборони аутсайдера.

прогноз 1:2

Осасуна — Вільярреал

Субота, 31 січня, 17:15. Естадіо Ель-Садар, Памплона

"Підводники" продовжують утримувати четверте місце, маючи гру в запасі та 41 очко. Підопічні Марселіно прагнуть повернутися на шлях перемог, адже у минулому турі вони неочікувано поступилися вдома Реал Мадрид (0:2), перервавши свою успішну серію.

"Підводники" демонструють один із найвидовищніших футболів у сезоні. Осасуна ж наразі дев’ята (25 очок). "червоні" підходять до гри у піднесеному настрої після виїзної перемоги над Райо Вальєкано (3:1) і тепер мають рівну кількість балів із Жироною.

прогноз 1:2

Леванте — Атлетіко Мадрид

Субота, 31 січня, 19:30. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія

"Жаби" посідають 19-те місце (17 очок), борючись за виживання. У минулому турі Леванте вирвав надважливу перемогу в Ельче (3:2), що стало для них лише четвертою вікторією в поточному розіграші Ла Ліги.

Протистояти їм будуть "матрацники", які йдуть третіми (44 очки) і перебувають у чудовій формі. "Матрацники" здобули чотири перемоги в останніх п’яти матчах, зокрема впевнено розібравшись із Мальоркою (3:0) у попередній ігровій день. Різниця в класі та положенні в таблиці очевидна.

прогноз 0:2

Ельче — Барселона

Субота, 31 січня, 22:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче

Лідер чемпіонату Барселона (52 очки) їде в гості до 11-ї команди ліги. "Синьо-гранатові" мають найкращу атаку (57 голів) і не мають права на помилку, підтвердивши статус фаворита переконливою перемогом над Реал Ов'єдо (3:0) минулого тижня.

Ельче наразі має 24 очки та спробує зупинити лідера за рахунок щільної оборони. Господарям потрібно реабілітуватися перед вболівальниками після прикрої домашньої поразки від Леванте (2:3), яка опустила їх на одну позицію в турнірній таблиці.

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 31.01.2026.

прогноз 0:3

Реал Мадрид — Райо Вальєкано

Неділя, 1 лютого, 15:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Реал Мадрид під керівництвом Альваро Арбелоа підходить до матчу в шоковому стані після справжнього безумства в Лізі чемпіонів проти Бенфіка (2:4). Головним героєм вечора став Анатолій Трубін: український голкіпер на 98-й хвилині прийшов у штрафний майданчик і забив переможний гол у ворота Тібо Куртуа! Цей епічний момент позбавив мадридців прямої путівки до 1/8 фіналу.

Тепер "вершкові" мають перемикнутися на Ла Лігу, де вони відстають від Барселона лише на одне очко. "Вершкові" впевнено виграли у Вільярреал (2:0) в минулому турі, але психологічний тиск після подвигу Трубіна може стати фактором у грі проти Райо Вальєкано (16 місце), який також веде боротьбу за виживання.

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 01.02.2026.

прогноз 2:1

Бетіс — Валенсія

Неділя, 1 лютого, 17:15. Естадіо Беніто Вільямарін, Севілья

Бетіс (6 місце, 32 очки) приймає Валенсію (14 місце, 23 очки). "Кажани" трохи вирівняли гру, здобувши емоційну перемогу над Еспаньйол (3:2) у минулому раунді, що дозволо їм піднятися на 14-ту сходинку.

Виїзд у Севілью до "вердібланкос" завжди є випробуванням, особливо враховуючи, що Бетіс прагне виправитися за несподівану поразку від Алавеса (1:2), через яку вони втратили шанс піднятися у п'ятірку.

"Вердібланкос" борються за топ-5, тоді як гості — за спокій у середині таблиці.

прогноз 1:1

Хетафе — Сельта Віго

Неділя, 1 лютого, 19:30. Колісеум, Хетафе

Зустріч 17-ї та 7-ї команд чемпіонату. Сельта (32 очки) проводить впевнений сезон і претендує на єврокубки, хоча у минулому турі поступилася Реал Сосьєдад з рахунком 1:3, не зумівши втримати перевагу за очками над Бетісом.

Хетафе ж перебуває у кризі, маючи лише 22 очки та знаходячись за крок від зони вильоту лише завдяки кращій різниці м'ячів порівняно з Мальоркою.

Проте нічия з Жироною (1:1) у 21-му турі показала, що "сині" будуть гризтися за очки у своєму фірмовому стилі.

прогноз 2:2

Атлетік Більбао — Реал Сосьєдад

Неділя, 1 лютого, 22:00. Сан-Мамес, Більбао

Велике баскське дербі! Атлетік Більбао наразі 13-й (24 очки), а Реал Сосьєдад іде 8-м (27 очок). Обидві команди підходять до дербі з різним настроєм: Атлетік Більбао у минулому турі поступився Севілья (1:2), що стало для них 11-ю поразкою в сезоні.

Натомість Реал Сосьєдад здобув впевнену перемогу над Сельта Віго (3:1) і продовжує свою успішну серію з трьох перемог поспіль.

У таких матчах турнірне становище відходить на другий план — це битва за престиж регіону.

прогноз 2:2

Мальорка — Севілья

Понеділок, 2 лютого, 22:00. Сон Моїш, Пальма

Завершуватиме тур важливий поєдинок для обох колективів. Мальорка наразі посідає 18-ту сходинку (21 очко) і перебуває у зоні вильоту після розгромної поразки від Атлетіко (0:3).

Севілья ж із 24 очками почувається впевненіше на 12-му місці, особливо після домашньої перемоги над Атлетік Більбао (2:1), що допомогла їм наздогнати Ельче за пунктами.

"Нервіонці" все ще занадто близько до небезпечної зони, тому цей виїзд має для них стратегічне значення.

прогноз 1:1

