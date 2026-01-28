Іспанія

Аззедін Унахі повернувся з розташування збірної із пошкодженням.

Півзахисник Жирони Аззедін Унахі не зможе допомогти своїй команді у найближчих матчах. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нещодавно 25-річний марокканець повернувся з розташування збірної після виступів на Кубку африканських націй.

Після медичного обстеження у футболіста виявили пошкодження камбаловидного м'яза лівої ноги. За даними ЗМІ, він пропустить близько 2-3 тижнів.

У нинішньому сезоні Унахі провів десять матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Лаціо почав перемовини з Жироною щодо захисника.