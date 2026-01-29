Іспанія

Хорватський голкіпер повернеться у рідний клуб щоб забезпечити місце на ЧС-2026.

Домінік Лівакович, воротар збірної Хорватії, незабаром завершить свій короткий період у складі іспанської Жирони. Орієнтована на підготовку до чемпіонату світу, орендна угода з Фенербахче буде розірвана, і гравець повернеться в загребське Динамо.

Лівакович прибув до Жирони в останній день літнього трансферного вікна, замінивши травмованого Хуана Карлоса Мартіна. Проте його час у каталонському клубі виявився обмеженим: тренер Мічел, враховуючи довгий період відсутності гравця та критику на адресу Гаццаніги, не вважав хорвата готовим до стартової ролі.

Головною причиною швидкого повернення стала особиста мета Ліваковича — регулярна гра перед чемпіонатом світу, щоб забезпечити собі місце у стартовому складі збірної Хорватії. Через це воротар пропустив тренування Жирони та відмовився грати, орієнтуючись на підготовку у рідному клубі.

Тепер Лівакович уникне ризику обмеженого ігрового часу в Іспанії і зможе повноцінно готуватися до міжнародного турніру. Поява Марка-Андре тер Штегена у складі Жирони зробила подальше перебування хорвата у команді ще більш недоцільним, навіть для тренувань.

Таким чином, Жирона звільнить номер 1, а Лівакович повернеться до клубу, де зможе підготуватися до світової першості у складі збірної Хорватії.