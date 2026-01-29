Іспанія

"Матрацники" несподівано поступилися в Мадриді.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне висловився після поразки від норвезького Буде/Глімт (1:2) у Лізі чемпіонів. Цитує аргентинського фахівця Marca.

«Насамперед хочу привітати суперника – за їхні переходи з оборони в атаку та відмінну гру у захисті. У першому таймі, виходячи з того, що ми створили, могли забити більше. У другому таймі трапилися ці рикошети, які призвели до голу та 1:1, а наш момент із ударом Альмади – м'яч відскочив від захисника. У цей момент ми опинилися у невигідному становищі, намагалися змінити ситуацію, але не вийшло. Потрібно відновлюватись до суботи – часу залишилося зовсім небагато.

Вболівальник завжди має право висловлювати свої почуття, а наше завдання – працювати і робити все можливе заради команди та клубу.

Хлопці віддали все. Я не розумію, у чому ще можу вимагати від футболістів більшого. Нам не вистачило холоднокровності у завершенні, але сподіваюся, що одного разу такі епізоди, як за їхнього голу, складатимуться на нашу користь.

Єдиний шлях — продовжувати створювати моменти, давати гравцям впевненість і підтримувати їх, щоб вони викладалися по максимуму. Ми йдемо правильним шляхом, і його слід зберігати, бо попереду важливі події.

Чесно кажучи, я був більше розчарований після матчу з Галатасараєм (1:1), тому що тоді ми провели чудову гру і заслуговували на перемогу. Сьогодні ми грали всього через три дні після попереднього матчу, і футболісти виклалися повністю – мені нема в чому їх дорікнути. Зі скромністю та впевненістю в тому, що ми робимо, результати обов'язково прийдуть», – сказав Сімеоне.