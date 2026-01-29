Іспанія

Мадридський клуб розглядає кандидатуру своєї легенди як тимчасового наставника до кінця сезону.

Колишній півзахисник Реала Тоні Кроос має шанс повернутися до мадридського клубу в новій ролі. Такий сценарій можливий, якщо Альваро Арбелоа не зможе покращити результати команди і буде звільнений зі своєї посади.

У разі відставки нинішнього тренера, "вершкові" планують призначити Крооса виконувачем обов'язків головного тренера до завершення поточного сезону. Вже влітку Реал сподівається запросити на повноцінну роботу Юргена Клоппа.

Нагадаємо, Тоні Кроос захищав кольори мадридців протягом десяти років — з 2014 по 2024 рік. За цей час німецький хавбек здобув із командою 23 трофеї, серед яких п'ять кубків Ліги чемпіонів, після чого оголосив про завершення професійної кар'єри.

