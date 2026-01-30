Бразильський вінгер зізнався, що надто емоційно реагував на дії арбітра та пообіцяв продовжити боротьбу за успіх у Лізі чемпіонів разом із командою..
Родріго Гоес, Getty Images
30 січня 2026, 10:50
Крайній нападник мадридського Реала Родріго Гоес прокоментував своє вилучення наприкінці матчу 8-го туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Бенфіки (4:2). Бразилець отримав дві жовті картки за суперечки з арбітром протягом хвилини на 90+7-й хвилині зустрічі.
Після його видалення на 90+8-й хвилині воротар лісабонців Анатолій Трубін зумів відзначитися голом у ворота мадридців.
"Вчора я надто захопився, скаржачись на затягування часу. Зазвичай я так не вчиняю. Мене ніколи раніше не вилучали з поля під час ігор за Реал. Я розумію наслідки.
Перепрошую у вболівальників, клубу, моїм товаришам по команді та тренеру. Ми залишимося єдиними і продовжимо боротися за емблему та за Лігу чемпіонів", — написав бразилець.
Родріго наголосив, що цей епізод не вплине на його мотивацію та прагнення допомогти команді в подальшій боротьбі на європейській арені.