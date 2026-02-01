Французький нападник Реала встановив найкращий показник серед гравців Ла Ліги з сезону-2014/15.
Кіліан Мбаппе Getty Images
01 лютого 2026, 19:55
Нападник Реала Кіліан Мбаппе реалізував свій 12-й пенальті в нинішньому сезоні під час матчу 22-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1).
Гол було забито на 100-й хвилині зустрічі, що дозволило команді здобути перемогу.
У поточному сезоні Мбаппе забив 12 голів з одинадцятиметрової позначки у всіх турнірах. Це найвищий показник серед гравців Ла Ліги з сезону-2014/15, коли Кріштіану Роналду забив 13 м’ячів з пенальті.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе випередив легендарного Роналдо за кількістю голів за кар'єру.