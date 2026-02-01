Іспанія

Французький нападник Реала встановив найкращий показник серед гравців Ла Ліги з сезону-2014/15.

Нападник Реала Кіліан Мбаппе реалізував свій 12-й пенальті в нинішньому сезоні під час матчу 22-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (2:1).

Гол було забито на 100-й хвилині зустрічі, що дозволило команді здобути перемогу.

У поточному сезоні Мбаппе забив 12 голів з одинадцятиметрової позначки у всіх турнірах. Це найвищий показник серед гравців Ла Ліги з сезону-2014/15, коли Кріштіану Роналду забив 13 м’ячів з пенальті.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе випередив легендарного Роналдо за кількістю голів за кар'єру.