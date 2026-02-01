Іспанія

Півзахисник Реала був замінений уже на 10-й хвилині гри проти Райо Вальєкано.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем зазнав ушкодження на старті матчу 22-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано.

22-річний англієць отримав травму вже на перших хвилинах зустрічі та не зміг продовжити гру. На 10-й хвилині головний тренер Реала був змушений провести вимушену заміну — замість Беллінгема на поле вийшов Браїм Діас.

Інформації щодо характеру травми та можливих термінів відновлення футболіста наразі немає. Очікується, що найближчим часом клуб оприлюднить деталі після медичного обстеження.

Нагадаємо, що Беллінгем раніше вже мав проблеми зі здоров’ям і пропустив початок сезону через травму плеча. Після повернення хавбек провів 27 матчів у всіх турнірах, у яких забив шість голів та віддав чотири результативні передачі.