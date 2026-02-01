Іспанія

Гол Форнальса забезпечив господарям п’яте місце в Ла Лізі.

У неділю, 1 лютого, в рамках 22-го туру Ла Ліги в Севільї Бетіс обіграв Валенсію з рахунком 2:1.

Матч розпочався активно: вже на 13-й хвилині Валенсія отримала шанс вийти вперед з пенальті, але воротар Бетіса Вальєс відбив удар Пепелу. Незабаром гості все ж відкрили рахунок – на 20-й хвилині Ріоха точно пробив у ближній кут.

Вже через три хвилини Бетіс зрівняв рахунок: пенальті реалізував Чімі Авіла. Переможний гол для господарів забив Форнальс на 88-й хвилині після швидкого прориву Деосси та рикошету від захисника.

Після цього Бетіс піднявся на п’яте місце в турнірній таблиці Ла Ліги з 35 очками, тоді як Валенсія залишилася на 15-й позиції з 23 очками.

Реал Бетіс — Валенсія 2:1

Голи: Авіла, 23 (пен), Форнальс, 88 - Ріоха, 20

Реал Бетіс: Вальєс — Руїбаль, Бартра, Льоренте (Гомес, 90), Родрігес — Альтіміра (Форнальс, 46), Рока — Антоні (Ортіс, 90), Деосса, Еззалзулі — Авіла (Гарсія, 67)

Валенсія: Дімітрієвські — Фулькьє, Кемерт, Копете (Таррега, 81), Гая — Ріоха (Лопес, 77), Пепелу (Алмейда, 72), Угринич, Данжума — Дуро (Умар, 72), Бельтран (Сантамарія, 72)

Попередження: Кемерт, Пепелу, Фулькьє