Іспанія

Важка перемога "вершкових".

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився після перемоги над Райо Вальєкано (2:1) в матчі іспанської Ла Ліги.

«Це перемога, в якій багато від серця та душі. Вболівальники на Бернабеу підштовхнули нас у матчі з командою, яка завжди створює нам проблеми. Ми сильно тиснули, двічі м'яч потрапив у каркас воріт, перш ніж ми були винагороджені.

Нині нам треба працювати, спираючись на впевненість, яку дає перемога. Ми матимемо два тижні, щоб попрацювати з командою без матчів посеред тижня. Нам важко, бо останнім часом ми мали більше поєдинків, ніж тренувань, які в такій ситуації не можуть бути дуже інтенсивними.

Як тренеру, мені не вистачало цього часу для роботи з командою. Зараз ми зосереджені цими двома тижнями і продовжимо вдосконалюватися як команда», – сказав Арбелоа.