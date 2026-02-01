Іспанія

Француз реалізував пенальті в компенсований час і зберіг мінімальне відставання від Барселони.

Мадридський Реал здобув важку перемогу над Райо Вальєкано у матчі 22-го туру Ла Ліги сезону 2025/26. Поєдинок на Сантьяго Бернабеу вийшов нервовим і насиченим подіями, а долю зустрічі вирішив гол з пенальті в компенсований час — 2:1 на користь господарів.

Початок гри для "вершкових" виявився непростим. Уже на 9-й хвилині Джуд Беллінгем зазнав ушкодження під час ривка і не зміг продовжити матч — його замінив Браїм Діас, що помітно вплинуло на структуру гри Реала. Попри це, господарі поступово взяли м’яч під контроль і почали тиснути на оборону суперника.

Рахунок було відкрито на 15-й хвилині. Вінісіус Жуніор отримав м’яч на фланзі, змістився до штрафного майданчика, обіграв кількох захисників і точним ударом у дальній кут не залишив шансів голкіперу Райо. До перерви Реал мав ще кілька можливостей подвоїти перевагу — свої моменти не реалізували Кіліан Мбаппе та Хейсен, тож команди пішли на відпочинок за мінімальної переваги господарів.

Після перерви Райо Вальєкано заграв сміливіше й швидко покарав Реал за втрату концентрації. На 50-й хвилині після подачі у штрафний Хорхе де Фрутос випередив захисників і відновив рівновагу. Пропущений м’яч змусив мадридців діяти агресивніше — команда Арбелоа збільшила темп і почала створювати моменти один за одним.

Реал був близьким до другого гола: Мбаппе влучив у поперечину після помилки голкіпера, Вінісіус змарнував шанс у штрафному майданчику, а Куртуа у відповідь кілька разів рятував господарів після небезпечних випадів гостей. Наприкінці матчу Райо помітно втомився, а Реал повністю оселився біля чужих воріт.

Розв’язка настала вже у компенсований час. Браїм Діас заробив пенальті, який холоднокровно реалізував Кіліан Мбаппе, забивши свій 22-й гол у поточному розіграші Ла Ліги. Фінальний свисток зафіксував непросту, але вкрай важливу перемогу мадридців.

Після цього успіху Реал набрав 54 очки та скоротив відставання від Барселони до одного пункту, тоді як Райо Вальєкано продовжує боротьбу за збереження місця в еліті.

Реал Мадрид — Райо Вальєкано 2:1

Голи: Вінісіус, 15, Мбаппе, 90+9 (пен) - де Фрутос, 49

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо (Себальйос, 46), Гюйсен (Алаба, 77), Камавінга — Мастантуоно (Гарсія, 60), Гюлер (Гоес, 77), Чуамені, Беллінгем (Діас, 10) — Мбаппе, Вінісіус

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Менді, Чаваррія — Сісс, Гумбау (Валентін, 56) — Ахомаш (Мартін, 84), Паласон (Феліпе, 83), Гарсія (Пача, 77) — де Фрутос (Діас, 56)

Попередження: Себальйос, Вінісіус — Гумбау, Чаваррія, Паласон, Валентін, Баталья, Ахомаш, Пача

Вилучення: Сісс, 80, Чаваррія, 90+13