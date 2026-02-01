Іспанія

Мінімальна поразка з голом на 90+10 хвилині.

Головний тренер Райо Вальєкано Іньїго Перес висловився після поразки від Реал Мадрид (1:2) в матчі чемпіонату Іспанії. Його слова наводить AS.

«Реальність така, що ми програли. Можна говорити про багато речей, хоча про деякі я не говоритиму. Ми зробили багато хорошого у цій грі, не обов'язково творити чудеса, щоб я міг похвалити команду. Мені дуже боляче.

Я пишаюся гравцями. Не здивований, як ми зіграли, що могли перемогти. Але нам треба вдосконалюватись. Ми маємо повернутися сюди наступного сезону та перемогти.

У грі одинадцять проти одинадцяти ми були кращими, хоча нам не вистачало рішучості у штрафному майданчику. Бернабеу вселяє страх, але ми були близькі до перемоги. Уявіть, і це у нас було на одного гравця менше. Нам не вистачало рішучості.

Пате Сісс був дуже важливим для нас у цій грі. Іноді надлишок енергії призводить до таких ситуацій. Хоча я вважав би за краще, щоб його видалили за це, а не за щось інше. У матчі одинадцять проти одинадцяти ми були кращими за «Мадрид», я стверджую це ще раз.

Я очікував, що додатковий час триватиме довго, але побачив, що моя команда досить добре захищається у штрафному – не було відчуття, що вони можуть забити нам гол», — заявив Перес.